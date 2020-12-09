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«Вам обязательно нужен Илон Маск?» Рогозин обиделся на Поклонскую из-за Крыма

9:06 9 декабря 2020
рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обиделся на Наталью «Няшу» Поклонскую, зазывающую в Крым бизнесмена Илона Маска. Рогозин был явно оскорблен, что даже Поклонская не верит в российские технологии.

Рогозин настаивает, что напоить Крым водой можно и силами предприятий Роскосмоса. «Или Вам обязательно нужен Илон Маск?» — недоумевает он.

В соцсетях Рогозину справедливо заметили, что ему стоило уже давно подключиться к решению проблемы водоснабжения на полуострове. «Задело за живое?», «Чего Вы ждете? Пока придут чужие идеи, чужие технологии и чужие деньги?», «Проблема воды в Крыму вроде не вчера появилась», — напоминают главному российскому космодеятелю.

Напомним, Поклонская предложила Маску перед отправкой экспедиции на Марс решить сначала проблему дефицита воды в Крыму. Американский изобретатель эти обращения ожидаемо проигнорировал.

Как сообщали «ФАКТЫ», Маск ранее дал понять, что не забыл насмешек Рогозина. После успешного запуска корабля Crew Dragon американский бизнесмен ответил на издевки россиян, обещавших ему космические полеты с помощью батута. «Батут работает», — констатировал Маск.

Фото wikipedia.org

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