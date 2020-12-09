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Сестра Ким Чен Ына положила конец слухам о своей смерти, разразившись угрозами в адрес Южной Кореи

8:23 9 декабря 2020
Ким Ё Чжон

Младшая сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына положила конец слухам о своей смерти, сделав публичное заявление. Как сообщает, NK News, 32-летняя Ким Ё Чжон, первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и член Политбюро ЦК ТПК, выступила с угрозами в адрес руководства Южной Кореи. В частности, она осталась недовольна словами министра иностранных дел этой страны — Кан Ген Хва. Глава ведомства высказалась о ситуации с коронавирусом на территории КНДР и нежелании Пхеньяна отвечать на призывы Сеула к совместной борьбе с инфекцией. Она также усомнилась в правдивости заявлений Северной Кореи о том, что на их территории не зафиксировано ни одного случая COVID-19.
«Все признаки указывают на то, что режим очень сильно сосредоточен на борьбе с болезнью, которой, по их словам, у них нет, так что это немного странная ситуация», — сказала Кан Ген Хва.

«По безрассудным высказываниям, сделанным ею без учета последствий, видно, что она стремится к дальнейшему охлаждению замороженных отношений между севером и югом Кореи. Мы хорошо расслышали сказанное и никогда не забудем ее слов, и ей, возможно, придется дорого за это заплатить», — говорится в заявлении Ким Ё Чжон, которое транслировало Центральное телеграфное агентство Кореи.

В западной прессе ранее появились слухи о возможной смерти Ким Ё Чжон, которую в последний раз видели на публике 27 июля. Заподозрили даже, что Ким Чен Ын мог ее казнить, усмотрев в сестре угрозу собственной власти. Она считается вторым по влиятельности лицом в государстве, и ее даже прочили в преемницы брату.

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