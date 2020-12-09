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Не Лопес и не Кардашьян: математика определила женщину с идеальными ягодицами

6:35 9 декабря 2020
Аманда Холден

Британская телеведущая Аманда Холден, основавшая движение «выкинь мусор в вечернем платье и на высоких каблуках», названа женщиной с идеальными ягодицами.

Об этом пишет The Sun.

Притом, это не голословное утверждение: руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения: согласно формуле из математики «идеальное соотношение» ягодиц, талии и груди должно составлять 3:2:3 (те же самые 90−60−90).

Выяснилось, что пропорции тела 49-летней ведущей Аманды Холден являются совершенными.

«У Аманды натуральное тело с идеальными пропорциями. Она любит бег и йогу, думаю, эти занятия помогают ей сохранять молодой внешний вид», — пояснил Фрати.

По словам медика, помимо Холден идеальные ягодицы также имеют журналистка Сюзанна Райд, метеоролог Лаура Тобин, актриса Мишель Киган и телезвезда Лорен Гуджер.

Сюзанна Райд

В то же время внешность певицы Бейонсе, звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян и поп-исполнительницы Дженнифер Лопес пластический хирург оценил ниже. По его словам, бедра женщин слишком широкие, в связи с чем соотношение параметров их тела составляет 2:2:3.

Напомним, золотое сечение — математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.

Отметим, что именно Кардашьян славится своими ягодицами, а вот об Аманде Холден в этом контексте слышали явно немногие.

Также напомним, что в октябре 2019 года руководитель клиники пластической хирургии Джулиан Де Сильва назвал женщину с идеальной внешностью. Ею оказалась супермодель Белла Хадид, чьи пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре сложные расчеты помогли выяснить обладательниц самой красивой груди среди знаменитостей.

Фото: The Sun

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