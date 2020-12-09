Смертельное крушение в Альпах: во Франции разбился вертолет с шестью людьми на борту

В Альпах, во французском департаменте Савойя разбился вертолет, на борту которого находились шесть человек.

Об этом написал в своем Twitterпрезидент Франции Эммануэль Макрон.

«Этим вечером в Савойе в результате крушения вертолета погибли 3 члена французской службы спасения и 2 сотрудника службы спасения Альп. Раненый борется за жизнь. Поддержка со стороны народа семьям, друзьям и коллегам этих французских героев», — написал в своем Twitter президент Франции.

Информацию о падении подтвердили в префектуре региона.

Согласно ее сообщению, речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы. Авария произошла на высоте 1,8 тыс. метров около 19:00 по парижскому времени (20:00 по Киеву). Пилот успел подать сигнал тревоги и катапультироваться.

В поисках находившихся в вертолете людей задействованы более 40 человек, три вертолета, а также другая техника.

Префект пока что не выдвинул никаких гипотез о причинах аварии и не уточнил, проводил ли экипаж тренировку или спасательную операцию.

Напомним, в середине ноября сообщилось о крушении вертолета с миротворцами на Синайском полуострове в Египте. В результате аварии пострадали семь человек из разных стран: пятеро американцев, француз и чех.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ноябре над Арменией рядом с населенным пунктом Арасх был сбит российский боевой вертолет Ми-24, который сопровождал колонну военной базы России в Армении.

Фото: iz.ru

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