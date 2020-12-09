Палата представителей США одобрила помощь Украине на 250 млн долларов

Палата представителей Конгресса США проголосовала во вторник за предоставление Украине $ 250 млн в рамках проекта американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября).

Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа, пишет ТАСС.

Аналогичное голосование по документу должно пройти в Сенате. Президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать проект, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

В тексте говорится о предоставлении Украине $ 250 млн «в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам».

Сообщается, что в целом проект оборонного бюджета общим объемом свыше $ 740 млрд, предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона $ 635,5 млрд, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики — $ 26,6 млрд, на проведение операций за рубежом пойдет $ 69 млрд.

Отмечается, что проект оборонного бюджета США на нынешний финансовый год получил поддержку двух третей Палаты представителей Конгресса, что позволит ему в будущем преодолеть вето, которое намерен наложить на документ президент Дональд Трамп.

В ближайшее время голосование по согласованному обеими партиями проекту, размер которого составляет $ 741 млрд, должно пройти в Сенате Конгресса, который контролируют республиканцы. Ожидается, что инициатива также получит поддержку необходимых двух третей и верхней палаты. После этого документ поступит на подпись главе вашингтонской администрации.

Повторное голосование в Конгрессе будет проведено после того, как Трамп заблокирует документ. Законодатели уже заявили о своей готовности сократить свои рождественские каникулы ради этого.

Перед голосованием спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) призвала конгрессменов из обеих партий поддержать законопроект, который «отстаивает американские ценности, чтит военнослужащих и обеспечивает безопасность американцев». «Президент пригрозил наложить вето на законопроект. Я надеюсь, что этого не произойдет. На протяжении последних 59 лет [американские лидеры] подписывали эти проекты [оборонного бюджета], которые пользовались поддержкой обеих партий», — добавила демократ.

Во вторник, 8 декабря, Трамп в очередной раз заявил, что намерен наложить вето на данный законопроект в случае его одобрения Конгрессом. Недовольство Трампа, в частности, вызывает отсутствие в этом документе пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. В конце мая американский лидер подписал исполнительный указ о регулировании деятельности соцсетей в стране. По словам Трампа, этот документ призван установить новые меры регулирования в отрасли на основе этого раздела. Как отметил тогда хозяин Белого дома, социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

Проект бюджета, помимо прочего, включает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также обязательные рестрикции в отношении Анкары из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дональд Трамп запретил США обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев.

Фото: МК

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