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Мир

Трамп запретил США обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев

23:28 8 декабря 2020
Трамп Дональд

В соответствии с не самыми радостными прогнозами президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять вакцину от нового коронавируса другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США.

Об этом пишет CBS со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

В сообщении, в частности, отмечается, что подписанный главой государства указ позволит «американцам первыми получить вакцины от коронавируса, разработанные или закупленные с использованием ресурсов налогоплательщиков».

«В соответствии с этим указом Министерству здравоохранения и социальных служб США поручено предоставить американцам приоритетный доступ к вакцинам против COVID-19. Посредством этого президент Трамп ставит на первое место здоровье и безопасность американцев, жизнеспособность нашей экономики и безопасность нашей страны», — сказано во документе.

Другими словами, все американцы должны быть обеспечены доступом к вакцине от коронавируса прежде, чем правительство США начнет помогать другим странам. Речь идет в первую очередь, очевидно, о производителях BioNTech, которые должны в пятницу, 11 декабря, получить разрешение на производство вакцины совместно с немецкой Pfizer, и Moderna.

Напомним, ранее телеканал Fox News сообщал, что согласно планам администрации Трампа, предоставление властями США вакцины другим странам может начаться в конце весны или в начале лета 2021 года. Условием для этого будет то, что в США «вакцинированы те, кто хотел». Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Минздраве США) уже в ближайшие дни может по ускоренной процедуре одобрить применение вакцины от коронавируса.

В то же время, по данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 285 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что избранный президент США Джо Байден представил план на первые 100 дней после прихода к власти. Демократ намерен добиться улучшения ситуации с распространением инфекции за этот период. По словам политика, после инаугурации за этот срок его команда будет работать над выпуском как минимум 100 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Фото: sputnik.by

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