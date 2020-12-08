Мать покончившей с собой звезды Netflix совершила самоубийство

В понедельник, 7 декабря, в США покончила с собой Мелинда Коулмен, женщина, защищавшая права жертв сексуального насилия. Она свела счеты с жизнью спустя четыре месяца после самоубийства дочери — Дэйзи Коулмен. История этой семьи потрясла Америку.

Дэйзи было 14 лет, когда она стала жертвой группового изнасилования. Преступление было совершено в городе Мэривилл, штат Миссури, в январе 2012 года. Дэйзи и ее 13-летнюю подругу пригласил в гости 17-летний Мэттью Барнетт. Все произошло у него дома. В изнасиловании девочек участвовали Барнетт и еще два подостка. Один из них снимал происходящее на смартфон.

Когда все закончилось, Мэттью развез девочек по домам. Дэйзи была без сознания. Барнетт положил ее на крыльце и уехал, даже не позвонив в дверь. Коулмен пролежала на улице всю ночь. Когда утром ее нашла мать, волосы девочки примерзли к крыльцу!

Мэттью оказался внуком влиятельного политика Рекса Барнетта. И тот сделал все, чтобы дело замяли. Коулменов стали преследовать. Дэйзи превратилаьс в мишень для буллинга. Ее мать без объяснения причин уволили с работы. Семье пришлось переехать в Олбани. В июне 2018 года младший брат Дэйзи Тристан погиб в автокатастрофе в возрасте 19 лет. Обстоятельства трагедии не выяснены до конца по сей день.

Дэйзи несколько раз пыталась покончить с собой, но ее поддержали активисты движения Anonymous. Они подняли большой шум в прессе и на телевидении. В 2014 году расследование изнасилования в Мэривилле было возобновлено. Однако Мэттью Барнетт признался только в одном преступлении — неосторожном обращении с несовершеннолетней. Так суд классифицировал тот факт, что он оставил Дэйзи ночью на улице. Судья приговорил Барнетта к четырем месяцам тюрьмы, которые были затем заменены на двухлетний условный срок.

В 2016 году компания Netflixсняла документальный фильм «Одри и Дэйзи», в котором была рассказана история двух американских девочек. Одри Потт из Калифорнии тоже была изнасилована. Над ней надругались три 16-летних подростка. Спустя восемь дней после этого 5-летняя Одри покончила с собой.

Дэйзи Коулмен было 23 года, когда она свела счеты с жизнью. Она пыталась из всех сил помогать другим жертвам насилия. «Мы все можем только догадываться, что происходило в ее душе эти несколько лет. Исцеление после такого проходит мучительно и долго. Она боролась как могла. Но демоны победили… Дэйзи была замечательной дочерью и моей лучшей подругой. Как я хотела забрать ее боль себе! Я не смогу жить без моей девочки», — сказала Мелинда после гибели дочери.

Дэйзи и Мелинда Коулмен на премьере документального фильма "Одри и Дэйзи"

И вот спустя четыре месяца миссис Коулмен тоже совершила самоубийство. Представители общественной организации SafeBAE, в которой она работала, распространили следующее заявление: «Все мы шокированы случившимся и не можем поверить в это. Сегодня вечером мы потеряли Мелинду Коулмен, она покончила с собой. Она не смогла перенести глубочайшую личную трагедию — потерю мужа, сына Тристана и дочери Дэйзи…»

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