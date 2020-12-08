Срок ультиматума истек: немедленной отставки правительства требуют протестующие в Армении

В полдень 8 декабря истек срок ультиматума, который армянская оппозиция выдвинула премьер-министру республики Николу Пашиняну. 17 политических партий Армении настаивают на немедленной отставке главы правительства. В противном случае они угрожают массовыми акциями гражданского неповиновения. Ультиматум был выдвинут во время многотысячного митинга в Ереване 5 декабря. Причиной политического кризиса в бывшей советской республике стал документ, подписанный Пашиняном в ноябре вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным. Он положил конец масштабному вооруженному конфликту вокруг Нагорного Карабаха. Этот регион относится к Азербайджану, однако проживают там преимущественно армяне. Споры вокруг Карабаха, провозгласившего себя независимой республикой, продолжаются с советских времен.

В конце сентября конфликт вспыхнул с новой силой. Турция поддержала Азербайджан, что позволило ему взять под свой контроль часть населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Армянская армия несла серьезные потери. Возникла реальная угроза вхождения азербайджанских войск в Степанакерт. И тогда Пашинян согласился на условия, которые многие в Армении называют теперь позорной капитуляцией.

Пашинян на призывы об отставке не отреагировал, и лидеры оппозиции призвали людей снова выйти на улицы. При этом было опубликовано обращение к сотрудникам органов правопорядка с призывом не выполнять «незаконных приказов» премьер-министра и не применять силу против участников акций гражданского неповиновения.

Днем 8 декабря тысячи людей вышли на улицы в разных концах Еревана и начали небольшими мобильными группами перекрывать дороги. Они скандировали: «Никол — предатель! Никол, уходи!». В какой-то момент движение во всем центре столицы Армении было парализовано. Водители машин сигналили, поддерживая участников акции протеста. Сообщается о потасовках, которые время от времени возникают между демонстрантами и полицейскими. Также появилась информация о 40 задержанных.

Католикос всех армян Гарегин Второй также призвал Никола Пашиняна подать в отставку. «В связи с растущей внутренней напряженностью, серьезными внешними вызовами и дефицитом общественного доверия к премьер-министру, мы по-отечески призываем его сложить полномочия, чтобы предотвратить потрясения в обществе, а также возможные столкновения и трагические последствия», — говорится в обращении католикоса.

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В субботу, 5 декабря, на площадь Свободы в Ереване вышли около 20 тысяч человек с требованием отставки Пашиняна. Лидеры оппозиции обвинили премьер-министра в том, что он подписал заведомо капитулянтское соглашение, и теперь Нагорный Карабах потерял не только бывшие под его контролем азербайджанские территории, но и значительную часть своих земель. Оппозиция обвиняет Пашиняна также в социально-экономическом кризисе и гуманитарной катастрофе, в расколе армянского общества.

Представители 17 партий перешли от слов к делу. Они объявили временным премьер-министром 74-летнего Вазгена Манукяна. Этот политик был первым постсоветским главой правительства Армении. Затем занимал пост министра обороны республики. Во времена президентства Сержа Саргсяна возглавлял Общественный совет.

Оппозиция поручила Манукяну создать антикризисное правительство национального согласия, которое займется решением проблем, обострившихся после подписания Пашиняном трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Манукян, выступая на митинге 5 декабря, пообещал через год провести внеочередные парламентские выборы и не принимать в них участия. Он также заявил, что Армения «никогда не смиримся с документом, подписанным Пашиняном, но этот документ де-факто работает, и мы не сможем отказаться от него». «Это будет означать войну с Турцией и Азербайджаном и размолвку с российскими миротворцами», — объяснил Манукян свою позицию. «Пункты этого соглашения нуждаются в комментариях. Временное правительство должно работать, чтобы реализовать это соглашение во благо Армении», — подчеркнул он.

Манукян озвучил приоритеты деятельности будущего переходного правительства. К ним относятся решение проблем безопасности страны, укрепления армии, немедленное возвращение из Азербайджана военнопленных, заложников, организация срочной помощи тысячам беженцев из Карабаха и создание условий для возвращения их на родину.

Главным союзником Армении в решении этих задач Манукян назвал Россию. Он также заявил, что с Турцией никаких переговоров вести не собирается. «У нас нет никаких общих интересов», — сказал политик.

Решение обозначенных им задач «поможет оздоровить атмосферу в стране, поверить в свои силы и идти вперед», заверил Манукян. «Если Пашинян не уйдет добровольно, мы добьемся его ухода силой!» — подчеркнул он.

В тот же день, 5 декабря, Никол Пашинян выступил с обращением к народу Армении. Он назвал потери, которые понесла страна в ходе войны. Только после установления перемирия с подконтрольных Азербайджану территорий было вывезено более 600 тел погибших. Идет процесс их опознания. Пашинян заверил, что будет осуществлен обмен пленными по принципу «всех на всех». В Баку это подтвердили.

Комментируя слова бывшего президента Армении Роберта Кочеряна о том, что обострения конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года можно было избежать, Пашинян напомнил, что бывшие власти страны также не смогли предотвратить войну в 2016 году. «Остановить войну в тот раз вы смогли на основе словесного обещания вернуть территории», — напомнил он Кочеряну.

Пашинян уверен, что «остановить войну можно было, только подписав такой документ, как 9 ноября». «Мы не потерпели неудачу в дипломатии, мы потерпели неудачу в попытках преодолеть груз дипломатических неудач последних 20−25 лет», — отметил армянский премьер-министр.

Пашинян также заявил, что ответственность за неготовность армянской армии к войне несет прежнее руководство страны. Он заявил, что в 2017 году Армений «были закуплены для армии устройства, с помощью которых воздух должен был быть закрыт, однако позже выяснилось, что устройства просто не работают». Сумма контракта на закупку этих вооружений составила 42 миллиона долларов. Пашинян не сказал, о какой конкретно технике идет речь и кто был ее поставщиком.

Однако в ноябре 2016 года тогдашний президент Армении Серж Саргсян в интервью российскому государственному информагентству РИА «Новости» подтвердил, что в его стране были размещены российские ракетные комплексы «Искандер». Он назвал это «вынужденной мерой, которая была призвана сохранить стабильность в регионе».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о серьезном политическом кризисе в Армении, причиной которого стало заявление премьер-министр Никола Пашиняна, сделанное еще 9 ноября. Глава армянского правительства сообщил, что подписал договоренности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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