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Бродячая собака присоединилась к танцовщицам на сцене – видео рассмешило сеть

18:22 8 декабря 2020
Танцовщицы и собака

В сети стало вирусным видео, снятое в китайском Куньминском университете. Три студентки исполняли грациозный танец в национальном стиле, когда на сцену неожиданно выбежала бродячая собака, решив присоединиться к танцовщицам. Девушки не останавливались, а собака весело бегала вокруг них, помахивая хвостом. Пес был уверен, что его приняли в интересную игру. В какой-то момент он ухватила зубами одну из девушек за край платья, привлекая к себе внимание.

Как пишет издание Daily Mail, видео записал студент по фамилии Чен. «У нас была репетиция. И мы разрешили ему остаться», — рассказал он. По словам Чена, собаке так понравилось на сцене, что она провела там больше часа.

«Танец был красивым, но я мог концентрироваться только на собаке», — написал один из пользователей китайских соцсетей.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Собака пела и аккомпанировала себе на фортепиано — хозяйка случайно застала пса за музицированием.

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