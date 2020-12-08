Бродячая собака присоединилась к танцовщицам на сцене – видео рассмешило сеть

В сети стало вирусным видео, снятое в китайском Куньминском университете. Три студентки исполняли грациозный танец в национальном стиле, когда на сцену неожиданно выбежала бродячая собака, решив присоединиться к танцовщицам. Девушки не останавливались, а собака весело бегала вокруг них, помахивая хвостом. Пес был уверен, что его приняли в интересную игру. В какой-то момент он ухватила зубами одну из девушек за край платья, привлекая к себе внимание.

Как пишет издание Daily Mail, видео записал студент по фамилии Чен. «У нас была репетиция. И мы разрешили ему остаться», — рассказал он. По словам Чена, собаке так понравилось на сцене, что она провела там больше часа.

«Танец был красивым, но я мог концентрироваться только на собаке», — написал один из пользователей китайских соцсетей.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Собака пела и аккомпанировала себе на фортепиано — хозяйка случайно застала пса за музицированием.

118

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter