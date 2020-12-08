Последний министр обороны СССР маршал Шапошников скончался от коронавируса, — СМИ

В Москве в возрасте 78 лет скончался Евгений Шапошников — маршал авиации и последний министр обороны СССР. Причиной смерти маршала стал коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О госпитализации Шапошникова стало известно 25 ноября. У него диагностировали пневмонию, а тест на коронавирус оказался положительным. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли. Функциональность легких снижалась, уровень сатурации упал до критического, что и привело к смерти.

Шапошников получил образование в Харьковском высшем авиаучилище. Будучи главнокомандующим Военно-Воздушными силами СССР, в августе 1991 года отказался подчиняться ГКЧП, а 23 августа указом Горбачева стал главой Минобороны СССР. Позднее был назначен главкомом Вооруженных сил СНГ и пробыл на этой должности до 24 сентября 1993 года. В 2000-х Шапошников несколько лет проработал советником Владимира Путина.

Фото wikimedia.org

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