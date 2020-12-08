28.09 / 28.31 33.86 / 34.31
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Последний министр обороны СССР маршал Шапошников скончался от коронавируса, — СМИ

17:57 8 декабря 2020
шапошников

В Москве в возрасте 78 лет скончался Евгений Шапошников — маршал авиации и последний министр обороны СССР. Причиной смерти маршала стал коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О госпитализации Шапошникова стало известно 25 ноября. У него диагностировали пневмонию, а тест на коронавирус оказался положительным. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли. Функциональность легких снижалась, уровень сатурации упал до критического, что и привело к смерти.

Шапошников получил образование в Харьковском высшем авиаучилище. Будучи главнокомандующим Военно-Воздушными силами СССР, в августе 1991 года отказался подчиняться ГКЧП, а 23 августа указом Горбачева стал главой Минобороны СССР. Позднее был назначен главкомом Вооруженных сил СНГ и пробыл на этой должности до 24 сентября 1993 года. В 2000-х Шапошников несколько лет проработал советником Владимира Путина.

Фото wikimedia.org

386

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юрий Бутусов

«Готов навести порядок»: Бутусов принял предложение Минобороны

София Ротару

Мероприятие с участием Ротару попало под расследование

Хаим Эшид

Люди в черном существуют: экс-глава космической программы Израиля подтвердил контакт с инопланетянами

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер