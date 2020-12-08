Женщина живет к компании 480 кошек и 12 собак

У жительницы Омана Марьям Аль-Балуши проживают 12 собак и 480 котов. Как пишет Khaleej Times, первого питомца Марьям завела в 2008 году: сын принес домой персидского котенка. Сначала мама была недовольна. Тем более, что мальчик не уделял котенку достаточно внимания, так что все заботы по уходу за ним легли на Марьям. Однако вскоре неожиданно для себя она привязалась к зверьку, и они стали неразлучны. В 2011 году для аль-Балуши наступили тяжелые времена, и любимая кошка спасла хозяйку от тяжелой депрессии. Затем женщина начала подбирать бездомных котов.

В 2014 году ей пришлось купить отдельный дом, чтобы разместить всех своих любимцев, и чтобы соседи не жаловались на ее зверинец. На содержание животных 51-летняя Марьям ежемесячно тратит почти восемь тысяч долларов. Сюда входит еда и расходы на услуги ветеринара.

Марьям бросила работу, полностью посвятив себя животным. Она получает пожертвования от любителей кошек, публикуя фотографии своих подопечных в соцсетях.

Фото Facebook

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