Франция обанкротится, серебро станет популярнее золота: озвучен шокирующий прогноз на 2021 год

Во вторник, 8 декабря, датский Saxo Bank опубликовал свои традиционные «шокирующие прогнозы» на следующий год. Аналитики этого уважаемого финансового учреждения во главе со Стином Якобсеном в присущей им манере сделали 10 невероятных на первый взгляд предсказаний, основываясь, тем не менее, на имеющейся информации о состоянии мировой экономики и процессах, происходящих в ней.

Saxo Bank публикует свои «шокирующие прогнозы» уже 18 лет. Инвесторы во всем мире убедились в том, что иногда эти предсказания сбываются и помогают им сэкономить и даже заработать огромные деньги. Поэтому появления очередной порции прогнозов из Дании многие ждут всегда с большим нетерпением.

Кстати, прошлогодние предсказания датского банка не сбылись. Элизабет Уоррен не были избрана новым президентом США, Tesla не перешла под контроль Apple, телевизионный стриминговый гигант Netflix чувствует себя превосходно, британский фунт устоял, несмотря на Brexit, Венгрия осталась в составе Евросоюза.

Тем не менее, давайте не будем спешить и сразу отметать то, что пророчит Якобсен и его команда на 2021 год.

«Попросту говоря, произошедшее в 2020 году означает, что будущее уже наступило. Мы увидели самое быстрое в истории падение и восстановление рынка, а балансы центральных банков и бюджетные дефициты раздувались беспрецедентными темпами. Таким образом, можно сделать не такое уж шокирующее предсказание: 2021 год заставит усомниться в том, будто можно бесконечно притворяться, что все в порядке — пусть даже рынки ориентируются именно на это», — заявил Якобсен.

Он уверен, что пандемия COVID-19 ускорила развитие каждой макротенденции в обществе. И эта точка зрения удивительно совпадает с мнением американского журналиста Фарида Закарии, написавшего книгу «Десять уроков для мира после пандемии».

«Близится эпоха безусловного базового дохода, означающая новую жизнь и новые приоритеты. Потребуется также новый способ перераспределения благ, иначе все ресурсы окажутся сконцентрированными в руках монополий и действующих рантье. Один из главных факторов, обеспечивающих такое будущее, — увеличение объема доступной энергии на душу населения практически без негативных последствий для окружающей среды. Дополнительной энергии хватит на питание высокотехнологичных систем вроде передового искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Благодаря этому мы приблизимся к победе над раком, предотвратим риски будущих пандемий и справимся с фейковыми новостями с помощью технологии блокчейна», — считает аналитик Saxo Bank.

Вот его «шокирующие прогнозы» на 2021 год.

Пандемия коронавируса резко усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике, которое приобрело опасный размах еще во время глобального финансового кризиса 2008 года. Политика практически неограниченного доступа к ликвидности и смягчения условий финансирования привела доходность государственных и высокорейтинговых корпоративных облигаций к историческим минимальным значениям, заставив инвесторов вкладывать в рискованные активы.

Все это прекрасным образом подготовило почву для завышенных ожиданий появления эффективной вакцины против COVID-19, которая якобы должна вновь запустить маховик экономического роста. Между тем во время пандемии мировая экономика была чрезвычайно перестимулирована, что после вакцинации очень скоро приведет к ее перегреву. Инфляция растет, а безработица падает так быстро, что ФРС США позволяет доходностям длинных казначейских бумаг уйти вверх, потянув за собой и более рискованные облигации.

В результате условия финансирования ужесточаются слишком быстро. Федеральный резерв США больше не проводит контроль кривой доходности. Количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума, причем первыми падут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе физической розничной торговли, которым приходилось трудно даже в условиях здоровой экономики до коронавируса.

Вскоре после того, как удастся привить большую часть населения, выяснится, что финансовые регуляторы в разных странах переусердствовали с мерами поддержки пострадавших отраслей. Безработица в развитых странах в рекордно короткие сроки вернется к докризисному уровню, правительствам придется повышать ставки. Необходимое финансирование окажется неподъемным для многих ослабленных компаний, многие из них разорятся. В проигрыше окажутся и вложившиеся в их бумаги инвесторы.

В 2021 году главную сделку сумеет провернуть корпорация Amazon. Самый богатый человек в мире Джефф Безос тайно договорится с властями Кипра и осуществит фиктивный перевод главного офиса компании на этот остров, который завоевал репутацию одного из крупнейших офшоров. Это позволит Amazon уйти от уплаты налогов в США. Однако это вряд ли понравится не только американским, но и европейским властям. США и ЕС пойдут в решительное наступление на Amazon и другие высокотехнологические компании-гиганты, чья деятельность позволяет им так или иначе прятать прибыль от налогов, не нарушая действующих законов. Правила изменятся. Сделка Безоса с Кипром ударит в итоге по всем этим компаниям. Поэтому инвесторам следует же сейчас быть предельно осторожными и начать продавать акции Amazonи прочих подобных ей гигантов, пока не начался их обвал.

Последствия пандемии приведут Францию на грань дефолта. Ожидается, что в 2021 году размер французского государственного долга достигнет 120% ВВП. Это повлечет за собой волну банкротств крупных компаний. Их не спасет даже государственная поддержка. Эти гарантии не помогут обслуживать слишком дорогие из-за низкого рейтинга кредиты.

Чтобы не допустить краха второй экономики ЕС, на помощь Франции будет вынуждена прийти Германия. Возможны несколько вариантов. ФРГ выкупит контрольные или крупные пакеты акций у главных французских компаний и банков. Вероятно, то же самое сделает Еврокомиссия, действуя в интересах Евросоюза.

Улучив удобный момент, Китай запустит принципиально новое платежное средство — основанную на блокчейне цифровую версию юаня. Это логично, потому что уже 80% всех транзакций в КНР проводятся в безналичной форме, преимущественно через платежную систему Alipay и мессенджер WeChat. Цифровое средство электронных платежей (DCEP) должно будет стать полноценной резервной валютой и конкурентом доллару. Это станет настоящей валютной революцией — сначала в Азии, а затем во всем мире.

Блокчейн-технологии помогут крупнейшим соцсетям и технологическим компаниям создать общую блокчейн-сеть, которая будет проверять информацию на ее достоверность до публикации. Это станет эффективным средством борьбы с фейковыми новостями и повысит доверие аудитории. Постепенно останутся в прошлом многочисленные манипуляции со стороны политиков и политтехнологов.

Подлинная революция произойдет в сфере энергетики. Искусственный интеллект поможет ученым доработать проект термоядерного реактора SPARC. Его мощность возрастет в 20 раз. На его основе будут построены новые ядерные реакторы, которые обеспечат человечество дешевой и безопасной энергией, столь необходимой для поддержания глобального роста. Наличие источников такой энергии решит проблему нехватки продовольствия, так как станет возможной реализация проектов опреснению морской воды и развития вертикального сельского хозяйства, позволяющего использовать значительно меньшие, чем сегодня, площади для выращивания урожая. В течение нескольких лет большинство стран мира обретут энергетическую и продовольственную независимость.

Однако прорыв в развитии искусственного интеллекта оставит без работы огромное количество людей по всему миру. Правительства будут вынуждены вводить безусловный базовый доход — регулярные выплаты жителям без дополнительных требований. Говоря простым языком, люди будут получать деньги, не работая. Этот процесс приведет к резкому росту криминализации целых районов в мегаполисах. Массовый переход на удаленную работу и покупки в интернете сделают ненужными офисы и торговые помещения в городах. Люди начнут массово покидать их, переселяясь в сельскую местность. В итоге города опустеют.

Чтобы избежать еще большего расслоения общества на бедных и богатых, будут сформированы специальные фонды. Их задачей станет безвозмездное выделение всем и каждому доли в крупнейших компаниях, в первую очередь, цифровых. И это даст позитивный эффект, поскольку жители разных стран в итоге освободятся от необходимости работать ради пропитания и смогут уделять больше сил и времени творчеству и созиданию.

Наступающий год станет поворотным для стран с развивающейся экономикой. Внедрение дешевого скоростного интернета обрушит цены на связь и обеспечит доступ к образованию. Люди получат возможность проще и быстрее запускать собственный бизнес.

В 2021 году взлетят цены на серебро. Этому способствует несколько причин, в том числе ослабление доллара и отрицательные реальные доходности без надежды на восстановление. Инфляция резко идет вверх, а государственные регуляторы запаздывают с реакцией, желая максимально поддержать свои еще не полностью восстановившиеся экономики. Все это повышает спрос на драгметаллы.

Но серебро станет популярнее золота, так как стремительно растет его промышленное применение. В 2021 году начнется ощутимая нехватка серебра на рынке, и это подрывает политическую поддержку инвестиций в солнечную энергетику при президенте США Джо Байдене, «Европейское зеленое соглашение», программу Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и другие инициативы.

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