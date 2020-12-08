В сеть слили секретный разговор Лукашенко и Саргсяна о торгах за Нагорный Карабах

Обнародована приватная беседа президента Беларуси Александра Лукашенко и третьего президента Армении Сержа Саргсяна, состоявшаяся осенью 2016 года. Как сообщает Sputnik, подлинность записи официально подтвердили.

В сети появилась запись приватной беседы президентов Армении и Беларуси с саммита ОДКБ, прошедшего осенью 2016 года в Ереване. Ее опубликовал Telegram-канал «Баграмян 26». В ходе разговора лидеры государств спорят по поводу Нагорного Карабаха. Пресс-служба экс-президента Армении подтвердила, что обнародованный разговор с Александром Лукашенко действительно состоялся.

Лукашенко говорит, что лидер Азербайджана Алиев готов заплатить Армении 5 миллиардов долларов за сдачу семи районов Нагорного Карабаха. В ответ президент Армении заявил, что сам готов дать Алиеву 6 миллиардов, чтобы он отказался от этих районов, и не может их отдать, ведь там пролили кровь пять тысяч армянских воинов.

«Ну и что? У нас 30 миллионов погибло, но мы не воюем с немцами», — возражает Лукашенко. Однако Саргсян отвечает: «У нас не меньше погибло. Только за Беларусь погибло 30 тысяч (армян — ред.)».

Напоминаем, в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между военными Армении и России.

Фото: пресс-офис президента Армении

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