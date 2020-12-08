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Мир

Дерево убило заслуженного врача России

15:07 8 декабря 2020
Дерево

В подмосковном лесу погиб заслуженный врач РФ Вадим Розенталь — его задавило упавшее дерево. Об этом сообщает ТАСС.

Тело врача Вадима Розенталя было обнаружено в лесу, смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что инцидент с летальным исходом произошел в щелковском СНТ «Озерный». По словам родственников погибшего, Розенталь отправился в лес, чтобы срубить дерево, но оно упало на него и нанесло смертельную травму.

Вадим Розенталь, 1938 г. р, — кандидат медицинских наук, был генеральным директором и главным врачом «Института экологической реабилитации», который сам же и основал.

Ранее сообщалось, что в России нашли мертвым театрального режиссера — коллега заявил, что его убили.

Фото: pixabay.com

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