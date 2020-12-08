В Беларуси придумали аналог "титушкам"

В Беларуси подыскали аналог украинскому слову «титушки» — нарицательной стала фамилия спортсмена Вадима Титушко, который «отличился» во время нападения на журналистов на протестной акции в Киеве.

Как пишет белорусская журналистка Ирина Халип, нарицательной может стать фамилия сотрудника ОМОНА Сергея Кончика, с которого во время протестной акции сорвала балаклаву уроженка Беларуси Наталья Херше, более десяти лет живущая в Швейцарии. За это ее осудили на два с половиной года колонии.

«Потерпевший» от Натальи Херше, с которого она сорвала балаклаву и села на два с половиной года, носит фамилию Кончик. Сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Сергей Кончик. По-моему, вполне удачная фамилия, чтобы стать нарицательной. А то у украинцев «титушки», а у нас их все карателями называют. Слишком патетически, по-моему. Может, пусть будут кончики?" — пишет журналистка.

Ранее приехавший в Киев из Польши заместитель директора телеканала «Белсат TV» Алексей Дикавицкий рассказал об издевательствах силовиков над журналистами и героями их репортажей.

Фото с Pixabay.

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