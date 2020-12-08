28.07 / 28.30 33.85 / 34.30
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Беларуси придумали аналог "титушкам"

14:45 8 декабря 2020
Протесты в Беларуси

В Беларуси подыскали аналог украинскому слову «титушки» — нарицательной стала фамилия спортсмена Вадима Титушко, который «отличился» во время нападения на журналистов на протестной акции в Киеве.

Как пишет белорусская журналистка Ирина Халип, нарицательной может стать фамилия сотрудника ОМОНА Сергея Кончика, с которого во время протестной акции сорвала балаклаву уроженка Беларуси Наталья Херше, более десяти лет живущая в Швейцарии. За это ее осудили на два с половиной года колонии.

«Потерпевший» от Натальи Херше, с которого она сорвала балаклаву и села на два с половиной года, носит фамилию Кончик. Сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Сергей Кончик. По-моему, вполне удачная фамилия, чтобы стать нарицательной. А то у украинцев «титушки», а у нас их все карателями называют. Слишком патетически, по-моему. Может, пусть будут кончики?" — пишет журналистка.

Ранее приехавший в Киев из Польши заместитель директора телеканала «Белсат TV» Алексей Дикавицкий рассказал об издевательствах силовиков над журналистами и героями их репортажей.

Фото с Pixabay.

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

Олег Винник разочаровал поклонников

Олег Винник разочаровал поклонников

Мадонна и Лурдес

Дочь Мадонны снялась в откровенной рекламе нижнего белья, удивив волосатыми руками

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер