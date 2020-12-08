Российские летчики нарисовали в небе нечто неприличное в поддержку Дзюбы

После того, как пилоты российской «Победы» оригинально поддержали футболиста Артема Дзюбу, опубликовавшего интимное видео и подвергшегося жесткой травле, был уволен один из заместителей генерального директора авиакомпании.

По информации «Медиазоны», самому гендиректору Андрею Калмыкову был вынесен строгий выговор.

Напомним, что речь идет об инциденте, случившемся в ноябре этого года. Тогда пилоты самолета, следовавшего по маршруту Москва — Екатеринбург, совершили маневр, «нарисовав» в небе огромный фаллос. При этом на борту авиалайнера находились 102 пассажира.

Замглавы «Победы» лишился работы после акции пилотов в поддержку Дзюбы.



Росавиация решила, что их действия могли повлиять на безопасность полета на борту самолета были пассажирыhttps://t.co/o4GzE5svpE



Скриншот: flightradar24 pic.twitter.com/Q5qpSuEW3V — Медиазона (@mediazzzona) December 8, 2020

Отмечается, что специалисты «Победы» тогда заявляли, что маневр является «тренировкой по сливу топлива», хотя отчете Росавиации говорилась, что эта модель Boeing-737−800 не оборудована системой слива топлива в полете.

В Россавиации также заявляли, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, потребовав «рассмотреть вопрос о соответствии руководства авиакомпании занимаемой должности».

Напомним, что в поддержку Артема Дзюбы выступили многие известные люди. Так, актер и режиссер Данила Козловский отреагировал на травлю футболиста, назвав это «ханжеством и мракобесием».

Фото Артема Дзюбы из социальных сетей.

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