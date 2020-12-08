28.07 / 28.30 33.85 / 34.30
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Российские летчики нарисовали в небе нечто неприличное в поддержку Дзюбы

14:23 8 декабря 2020
Артем Дзюба

После того, как пилоты российской «Победы» оригинально поддержали футболиста Артема Дзюбу, опубликовавшего интимное видео и подвергшегося жесткой травле, был уволен один из заместителей генерального директора авиакомпании.

По информации «Медиазоны», самому гендиректору Андрею Калмыкову был вынесен строгий выговор.

Напомним, что речь идет об инциденте, случившемся в ноябре этого года. Тогда пилоты самолета, следовавшего по маршруту Москва — Екатеринбург, совершили маневр, «нарисовав» в небе огромный фаллос. При этом на борту авиалайнера находились 102 пассажира.

Отмечается, что специалисты «Победы» тогда заявляли, что маневр является «тренировкой по сливу топлива», хотя отчете Росавиации говорилась, что эта модель Boeing-737−800 не оборудована системой слива топлива в полете.

В Россавиации также заявляли, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, потребовав «рассмотреть вопрос о соответствии руководства авиакомпании занимаемой должности».

Напомним, что в поддержку Артема Дзюбы выступили многие известные люди. Так, актер и режиссер Данила Козловский отреагировал на травлю футболиста, назвав это «ханжеством и мракобесием».

Фото Артема Дзюбы из социальных сетей.

204

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

Олег Винник разочаровал поклонников

Олег Винник разочаровал поклонников

Мадонна и Лурдес

Дочь Мадонны снялась в откровенной рекламе нижнего белья, удивив волосатыми руками

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер