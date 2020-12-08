Иванка Трамп и ее муж за 30 миллионов долларов купили участок в «бункере миллиардеров»

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, которым недавно пришлось перевести детей в другую школу из-за жалоб родителей одноклассников, приобрели за 30 миллионов долларов земельный участок на острове Индиан-Крик близ побережья Майами. Как сообщает издание Page Six, этот закрытых остров называют также «бункером миллиардеров». Это одно из самых охраняемых мест во Флориде, где селятся богачи. Здесь расположены всего 29 резиденций, которые круглосуточно охраняются 13 полицейскими.

Готовясь к «жизни после Белого дома» дочь президента США Дональда Трампа подыскивала себе место жительства во Флориде и решила, что лучше ей не найти. Отсюда всего лишь около часа езды до частного поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Недалеко также проживает младший брат Джареда Джошуа со своей женой — супермоделью Карли Клосс. Они купили в Майами дом за 22 миллиона долларов в ожидании рождения своего первенца.

По некоторым данным купленный супругами обширный участок с выходом к морю ранее принадлежал испанскому певцу Хулио Иглесиасу.

Последние четыре года Иванка и Джаред, которые были советниками президента Трампа, жили вместе с детьми в престижном пригороде Вашингтона, где они арендовали дом за 15 тысяч долларов в месяц. Им принадлежит роскошная квартира в Нью-Йорке на Парк-Авеню, которую они не планируют продавать.

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Фото Instagram



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