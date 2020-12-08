28.07 / 28.30 33.85 / 34.30
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Иванка Трамп и ее муж за 30 миллионов долларов купили участок в «бункере миллиардеров»

14:04 8 декабря 2020
Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, которым недавно пришлось перевести детей в другую школу из-за жалоб родителей одноклассников, приобрели за 30 миллионов долларов земельный участок на острове Индиан-Крик близ побережья Майами. Как сообщает издание Page Six, этот закрытых остров называют также «бункером миллиардеров». Это одно из самых охраняемых мест во Флориде, где селятся богачи. Здесь расположены всего 29 резиденций, которые круглосуточно охраняются 13 полицейскими.

Готовясь к «жизни после Белого дома» дочь президента США Дональда Трампа подыскивала себе место жительства во Флориде и решила, что лучше ей не найти. Отсюда всего лишь около часа езды до частного поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Недалеко также проживает младший брат Джареда Джошуа со своей женой — супермоделью Карли Клосс. Они купили в Майами дом за 22 миллиона долларов в ожидании рождения своего первенца.

По некоторым данным купленный супругами обширный участок с выходом к морю ранее принадлежал испанскому певцу Хулио Иглесиасу.

Последние четыре года Иванка и Джаред, которые были советниками президента Трампа, жили вместе с детьми в престижном пригороде Вашингтона, где они арендовали дом за 15 тысяч долларов в месяц. Им принадлежит роскошная квартира в Нью-Йорке на Парк-Авеню, которую они не планируют продавать.

Читайте также: Снобизм и любовь перекладывать вину на других: бывшая лучшая подруга Иванки Трамп дала о ней нелестный отзыв.

Фото Instagram

219

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Иванка Трамп и ее муж за 30 миллионов долларов купили участок в «бункере миллиардеров»

зима

«Ворвется другая воздушная масса»: синоптик спрогнозировала украинцам перемену погоды

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер