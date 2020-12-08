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Илон Маск проигнорировал Поклонскую

11:04 8 декабря 2020
Наталья Поклонская

Бизнесмен Илон Маск проигнорировал приглашение «экс-генпрокурора» Крыма, а ныне депутата российской Госдумы Натальи Поклонской переехать из Калифорнии не в Техас, а на оккупированный полуостров.

После того, как она разместила соответствующий пост на своей страничке в Facebook, оставшийся безответным, Поклонская тэгнула Илона Маска в Twitter.

Но и это не нашло отклика в сердце бизнесмена, который в своем микроблоге продолжил рассказывать о ракетах, игнорируя коллаборантку.

Зато в комментариях под твиттом Поклонской интернет-пользователи во всю резвились:

«Украина не обязана обеспечивать оккупированные территории. Когда Крым станет украинским, тогда и вода будет. А пока- полная блокада. Пусть сдохнут оккупанты. И жаль, что они мне соотечественники».

«Илон Маск не захватывал Крым. С чего бы ему впрягаться и решать задачи, которые не может решить захватчик».

«Я так понимаю надеяться на больше не на кого, кроме Маска…»

«М-м-м, там такие камни с неба!»

Может, ей надо было сделать обращение на английском?

Напомним, что на днях грузовой корабль Cargo Dragon компании Маска SpaceX, отправленный с мыса Канаверал во Флориде, успешно пристыковался к Международной космической станции.

Фото Натальи Поклонской из социальных сетей.

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