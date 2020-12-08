Умер пилот, который первым в истории превысил скорость звука и стал героем фильма, получившего четыре «Оскара»

В возрасте 97 лет умер американский пилот Чак Йегер (полное его имя Чарльз Элвуд Йегер). Об этом сообщает телеканал Fox.

Во время Второй мировой войны он сначала был авиамехаником, но в 1942 году стал летчиком. В ноябре 1943 был отправлен в Англию, где сбил 11 самолетов противника — в том числе реактивный Мессершмитт Me.262. Ему принадлежит популярная фраза «Когда я в первый раз увидел реактивный самолет, я его сбил».

Чак был первым в истории человеком, преодолевшим звуковой барьер. В 1947 году он в управляемом горизонтальном полете превысил на самолете скорость звука.

Впоследствии Йегер внес большой вклад в развитие военной авиации и космонавтики, но сам в отряд американских астронавтов не попал, так как у него не было высшего или средне-специального образования: у героя имелся лишь аттестат об окончании средней школы.

Во время вьетнамской войны Йегер командовал авиакрылом и совершал боевые вылеты. Был военным атташе в Пакистане во время индо-пакистанской войны.

О жизни Чака Йегерса был снят фильм «Парни что надо», который в 1984 году получил четыре премии «Оскар».

У бригадного генерала в отставке Чарльза Йегера осталась жена Виктория и трое из четверых детей, которые родились в его первом браке. Первая супруга летчика Гленнис умерла от рака в 1990 году. А их сын Майки скончался в 2001-м. В честь Гленнис был назван самолет, на которой Чак преодолел звуковой барьер — Glamorous Glennis (Гламурная Гленнис).

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