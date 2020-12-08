Джо может не волноваться: в Белом доме пообещали мирную передачу власти от Трампа к Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп, которого некоторые аналитики считают лучшим американским лидером для Украины, передаст власть своему законно избранному преемнику Джо Байдену мирным путем.

Об этом в понедельник, 7 декабря, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью газете The Washington Post.

«Я знаю, что будет мирная передача власти», — отметил он.

На вопрос о том, чем Трамп планирует заниматься во время церемонии инаугурации 20 января, представитель администрации ответить не смог.

«Всё зависит от него самого», — добавил глава Национального экономического совета Белого дома.

Комментируя отказ американского лидера признать итоги выборов, Кадлоу заявил о стремлении Трампа к справедливости.

«Я вижу президента, который считает важным весьма внимательно следить за возможными фальсификациями на выборах», — добавил он.

Ранее в этот же день портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп может покинуть резиденцию главы государства в день инаугурации Байдена на вертолете и отправиться на политический митинг.

Как известно, 4 декабря объявивший о своей победе на президентских выборах в США демократ Джо Байден заявил, что присутствие на его инаугурации действующего главы государства Дональда Трампа будет важно для страны. По словам Байдена, присутствие его соперника на выборах продемонстрировало бы конец хаоса и указало на «мирную передачу власти, когда конкурирующие стороны пожимают руки и движутся вперед».

Напомним, что выборы президента США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ и демократы уже объявили о победе Байдена. При этом действующий президент страны республиканец Дональд Трамп не смирился с проигрышем. Он несколько раз заявлял, что является победителем на прошедших выборах. Действующий президент США также требует пересчета голосов в ряде штатов США. Свои требования он подкрепляет исками, большинство из которых суды отклонили.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джозефа Байдена.

Фото: iz.ru

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