Как принц Чарльз? Младшего сына королевы Елизаветы II уличили в изменах

Женившийся в 1999 году младший сын королевы Елизаветы II принц Эдвард долгое время считался человеком с идеальной репутацией, в отличие от многих своих родственников.

Но на днях даже его «кристально чистая» репутация была испорчена актрисой Рути Хеншэлл, которая заявила, что выступала в Букингемском дворце, а после неплохо развлекалась в компании принца.

Скандал случился после очередного эфира шоу I’m A Celebrity… Get me out of Hear. Общаясь с ведущей, Рути Хеншэлл рассказывала о периоде, когда ее карьера находилась на пике. Тогда, в середине 90-х, звезда выступала на лучших театральных сценах мира и много снималась в кино. Как оказалось, в тот период у нее случилась интрижка с сыном Елизаветы II. В интервью артистка намекнула, что тайно встречалась с наследником британского престола несколько лет.

«Я выступала в Букингемском дворце, пела в королевском саду. Но я также неплохо развлекалась в спальнях этого дворца», — рассказала Рути.

Казалось бы, что плохого в отношениях между молодым человеком и замужней женщиной?

Но вездесущие журналисты выяснили, что отношения Хеншэлл и Эдварда продолжались около пяти лет, и в на период знакомства у Эдварда уже состоялась помолвка с Софи Рис-Джонс. По информации инсайдеров, невеста знала о происходящем и очень болезненно восприняла новости о неверности избранника. Несмотря на это, Рис-Джонс все равно вышла замуж за Эдварда.

Сейчас супруги воспитывают двоих детей. Софи регулярно появляется вместе с мужем на официальных мероприятиях, и со стороны семья Эдварда выглядит очень счастливой.

После расставания сын королевы Елизаветы II и актриса остались в хороших отношениях: Рути даже присутствовала на свадьбе бывшего возлюбленного с Софи, а в общении с репортерами отзывалась о нем только положительно.

Когда информация о связях принца и Хеншэлл разлетелась по всему миру, женщина попыталась оправдаться, заявив, что не знала о включенных микрофонах. Якобы звезда секретничала с ведущей и не собиралась раскрывать личную информацию. Однако отрицать роман с принцем актриса не стала.

Издание отмечает, что теперь ни один из сыновей Елизаветы II не может похвастаться идеальной репутацией. Личную жизнь принца Чарльза регулярно обсуждают уже более 30 лет, с тех самых пор, как он женился на Диане, продолжив при этом тайно встречаться с Камиллой Паркер-Боулз. Его брат Эндрю и вовсе замешан в громком скандале, связанном с Джеффри Эпштейном. Среднего сына королевы подозревают в изнасиловании и использовании услуг секс-работниц.

В отличие от братьев, единственная дочь королевы Анна никогда не была замешана в громких скандалах. Наследница Елизаветы II давно счастлива во втором браке и много занимается благотворительностью.

