Поставки в Украину вакцины против коронавируса оказались под угрозой из-за решения Трампа

Несмотря на оптимистические планы Минздрава предоставить 20 процентам населения вакцину от COVAX в течение нескольких ближайших месяцев, эти намерения могут оказаться под угрозой из-за решения американского лидера Дональда Трампа запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странами до тех пор, пока ею не будут обеспечены американские штаты.

Соответствующее распоряжение Трамп хочет подписать во вторник, 8 декабря, передает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома.

Источники телеканала утверждают, что во время завтрашнего брифинга в Белом доме Трамп хочет объявить американцам о «приоритетном подходе America First».

«Первоочередной задачей является распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем доставлять их по всему миру, чтобы получить международный доступ», — цитирует телеканал неназванного чиновника.

Такое решение Трампа связано в тем, что разрешение на использование вакцин Pfizer-BioNTech может поступить уже в пятницу 11 декабря.

И если американский лидер «придержит» вакцину, то международная помощь может начать поступать в другие страны, в том числе и в Украину, только в конце весны или в начале лета.

В то же время Министерство здравоохранения Украины предприняло шаги на «упреждение» подобных действий Белого дома и намерено попросить США рассмотреть возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса в «режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях».

Этому был посвящен телефонный разговор министра Максима Степанова с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин, во время которого он которого обратился с просьбой рассмотреть нашу страну как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в «режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях» в связи с объективными трудностями, который наша страна испытывает в связи с российской агрессией на Донбассе, говорится в сообщении ведомства.

Со своей стороны Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Кроме того, Кристина Квин отметила, что их команда поможет МЗ разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какая их вакцин считается лучшей, и на какой срок она может защитить от заражения COVID-19.

Фото: РИА Новости

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