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Мир

У Путина рассказали не всю правду о его беседе с Меркель: о чем умолчал Кремль

21:59 7 декабря 2020
Меркель и Путин

В понедельник, 7 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры.

На официальном сайте главы Кремля говорится, что в ходе беседы обсуждались темы Нагорного Карабаха, Украины и «нормандского» процесса, а также отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

По ситуации вокруг Карабаха обговорили посреднические усилия по прекращению военных действий российскими миротворцами, развернутыми вдоль линии соприкосновения.

Конфликт на востоке Украины обсуждался в разрезе необходимости выполнения Минских соглашений. Никаких новых тезисов в сообщении России по Донбассу не было.

Обсуждение инцидента с Навальным в сообщении не упомянуто, только сказано, что главы государств затронули некоторые другие «актуальные темы двусторонней повестки дня».

Напомним, недавно в СМИ произошел новый всплеск слухов и спекуляций, касающихся якобы пошатнувшегося здоровья президента РФ Владимира Путина и его возможного скорого ухода с поста главы государства. Высказывалось мнение, что власть в России могут передать младшей дочери Путина.





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