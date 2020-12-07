После женитьбы на дочери Путина зять президента купил за 100 долларов пакет акций стоимостью 380 миллионов, — СМИ

Бизнесмен Кирилл Шамалов, который, как утверждали СМИ, был женат на младшей дочери Владимира Путина Катерине, после свадьбы, которую сыграли в феврале 2013 года, приобрел через офшор пакет 3,8% акций крупнейший российской нефтехимической компании «Сибур». Как утверждает по результатам своего расследования издание «Важные истории», Шамалов заплатил за него всего 100 долларов — при том, что истинная стоимость пакета составляла на тот момент около 380 миллионов долларов. То есть акции обошлись покупателю в 3,8 миллиона раз дешевле их рыночной цены. Это следует из предоставленной хакером переписки бизнесмена.

До этого Кириллу Шамалову уже принадлежали 0,5% компании. Шамалов начал работать в «Сибуре» в 2009 году — вице-президентом по административной поддержке бизнеса.

Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов заявил изданию, что их цифры «некорректны» и что условия продажи акций Шамалову не отличались от условий продажи для ряда других менеджеров. По словам Конова, «эксклюзивных условий персонально для К.Н. Шамалова не было».

В 2014 году Шамалов также приобрел еще 17% акций «Сибура» у Геннадия Тимченко, став вторым крупнейшим акционером компании (а заодно и самым молодым миллиардером России). Перед расставанием с Катериной Тихоновой (агентство Bloomberg сообщало, что это произошло в январе 2018 года) он продал пакет основному владельцу холдинга Леониду Михельсону, но якобы ничего на этом не заработал. Один из источников Bloomberg утверждал, что пакетом акций бизнесмен владел на правах «члена семьи Путина». И что действие этой привилегии закончилось вместе с распадом отношений.

Сейчас доля 38-летнего Шамалова в компании, по данным журнала Forbes, составляет 3,88%.

Кирилл — сын Николая Шамалова, одного из давних и самых близких друзей Владимира Путина. В середине 1990-х годов Шамалов-старший и Путин были соучредителями знаменитого дачного кооператива «Озеро» в Приозерском районе Ленинградской области. После того как Владимир Путин стал президентом, почти все его соседи по даче получили высокие посты в государстве или госкомпаниях. С дочерью президента Катериной, которая впоследствии взяла фамилию Тихонова, Кирилл был знаком с детства.

«Важные истории» нашли также в переписке Шамалова письма к устроителям свадьбы, приглашения для гостей с пожеланиями по дресс-коду (в неорусском стиле — с сарафанами и кокошниками), а также свадебные фотографии.

Свадьба состоялась на горнолыжном курорте «Игора» близ Санкт-Петербурга. В первый день, согласно попавшему к журналистам сценарию свадьбы, гости разместились в коттеджах, где для них был накрыт «стол для „Русского чаепития“ с самоваром, традиционными сладостями и сдобой». Во второй день молодые должны были утром обвенчаться в церкви, а затем были устроены уличные гуляния под названием «Русский праздник на площади!» со скоморохами и главный свадебный банкет. На третий день гости собрались на прощальный обед перед отъездом, где Катерина Тихонова представила им свою любимую певицу Маргариту Позоян и ее группу Laya Bam Band.

В письмах также говорится о недвижимости Шамалова и Тихоновой, которая возглавляет фонд «Иннопрактика».

С Катериной Шамалов по слухам расстался после того, как у него завязались отношения с проживающей в Лондоне светской львицей Жанной Волковой — бывшей женой замглавы департамента здравоохранения по строительным вопросам мэрии Москвы Сергея Волкова. есть данные, что впоследствии она стала второй женой Шамалова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать материал издания «Важные истории», в котором рассказывается о предполагаемом бывшем зяте Владимира Путина Кирилле Шамалове. Об этом сообщает телеканал «Дождь». По словам Пескова, это «устремления по дискредитации» президента. Он добавил, что в Кремле знают, кто является «организатором этой деятельности», но отказался назвать имена журналистам.

Катерина Тихонова

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