«Русский борщ» взбаламутил сеть

Пост о тарелке с «русским борщом» возмутил украинцев и собрал тысячи комментариев. Фото тарелки с первым блюдом разместил в своем Facebook российский телеведущий, актер и юморист Андрей Бочаров.

«После катка отлично заходит русский борщ», — написал шоумен.

Украинцы тут же указали на ошибку: «Не бывает такого борща. Борщ может быть только украинским», «В Украине — борщ, в России — щи. И хватит спорить, правильно называть этот суп — свекольник», «Борщ украинский едите, а вот борщевик все не можете победить на Московщине», «Да просто в слове «кислые щи» 21 орфографическая ошибка подряд — какой нормальный человек такое вытерпит?«

Но пользователи из РФ не соглашаются с очевидным фактом и настаивают, что «Борщ только русский».

«Битва при Борще на лентах всех информагентств. Уже под 5 тысяч каментов», — написал затем Андрей Бочаров.

Фото: Facebook Андрея Бочарова

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