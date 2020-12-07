Иисус был инопланетянином, а Вифлеемская звезда – космическим кораблем: уфолог рассказал «правду» о Рождестве

Британский уфолог Ричард Лоуренс рассказал в интервью изданию My London «всю правду» о Рождестве. Он утверждает, что Иисус Христос на самом деле был инопланетянином. А Вифлеемская звезда, загадочное небесное явление, в котором волхвы усмотрели весть о рождении «царя Иудейского», на самом деле была космическим кораблем пришельцев.

Лондонский эксперт по НЛО утверждает, что сама Библия подтверждает его смелую теорию."Согласно Библии, Вифлеемскую звезду видели три мудреца, которых можно считать очень надежными свидетелями. Она привела их к определенному месту. Это не могла быть звезда, поскольку они не двигаются. А метеориты не могут парить в небе", — заявил он.

Автор 11 книг, считающийся «гуру по вопросам НЛО» и занимающий должность исполнительного секретаря религиозного движения Эфирийское общество, уточняет, что Иисус Христос был не столько инопланетянином (хотя его можно назвать и так), сколько «великим космическим разумом». По утверждению Лоуренса, явился он с Венеры.

Ричард Лоуренс и его общество уверены, что наряду с Иисусом внеземными существами были также Будда, Ганди и Софокл. Все они были посланы на Землю, чтобы помочь человечеству.

Кроме того, по словам Лоуренса, Рождество следует отмечать не зимой, а 15 марта. Таково было некогда откровение основателю общества Джорджу Кингу еще в 1950-х годах. Кроме того, на это опять же указывается в Библии. «Пастухи, которые упоминаются в Библии, как „присматривающие за своими стадами ночью“, не могли этого делать 25 декабря. Это было весной», — заявил Лоуренс.

Ричард Лоуренс

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Фото Pixabay



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