Странная болезнь поразила жителей "коронавирусного" штата Индии

В Индии более 200 жителей штата, который занимал третье место по распространению коронавирусной инфекции, попали в больницы из-за непонятного заболевания, один из пациентов умер.

Как сообщает «ВВС», у заболевших из города Элуру, что в штате Андхра-Прадеш, фиксировался широкий спектр симптомов — от тошноты до припадков и потери сознания.

При этом, как уверяют местные власти, ни у кого из заболевших COVID-19 не был обнаружен. На данный момент 70 человек уже выписались, а 157 остаются в больницах.

В город направили специальные медицинские бригады для выяснения причин странного заболевания. При этом власти утверждают, что исключили из причин возникновения заболевания загрязнение воды и воздуха.

Ранее сообщалось, что Индия находится в тройке лидеров по распространению коронавирусной инфекции. В 191-й стране «корону» подтвердили уже у более, чем 65 миллионов человек.

Фото с Pixabay.



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