Странная болезнь поразила жителей "коронавирусного" штата Индии
В Индии более 200 жителей штата, который занимал третье место по распространению коронавирусной инфекции, попали в больницы из-за непонятного заболевания, один из пациентов умер.
Как сообщает «ВВС», у заболевших из города Элуру, что в штате Андхра-Прадеш, фиксировался широкий спектр симптомов — от тошноты до припадков и потери сознания.
При этом, как уверяют местные власти, ни у кого из заболевших COVID-19 не был обнаружен. На данный момент 70 человек уже выписались, а 157 остаются в больницах.
В город направили специальные медицинские бригады для выяснения причин странного заболевания. При этом власти утверждают, что исключили из причин возникновения заболевания загрязнение воды и воздуха.
Ранее сообщалось, что Индия находится в тройке лидеров по распространению коронавирусной инфекции. В 191-й стране «корону» подтвердили уже у более, чем 65 миллионов человек.
Фото с Pixabay.
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