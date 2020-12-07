Очередной загадочный монолит «материализовался» на английском острове

Загадочные монолиты продолжают «бродить» по миру. После того, как таинственные обелиски возникли в американских штатах Юта и Калифорния, а также в Румынии, металлический объект «материализовался» на берегу английского острова Уайт.

Как сообщает Sky News, его обнаружил местный житель Том Данфорд, гулявший утром по пляжу с собакой, невестой и сестрой. Британский монолит отполирован до зеркального блеска — но в целом почти идентичен тем, что находили ранее. Данфорд считает, что это чей-то розыгрыш и не верит в сверхъестественное.

Ранее некая американская арт-группа The Most Famous Artist взяла на себя ответственность за установку монументов на территории США. И выставила на продажу такой же объект по цене 45 тысяч долларов.

Монументы в Юте и в Румынии исчезли спустя несколько дней после того, как были обнаружены. Активисты в Юте признали, что это они убрали обелиск из пустыни — чтобы не засорялась окружающая среда. Однако многие все еще продолжают верить в инопланетное происхождение монолитов. И считают, что их устанавливают и убирают космическое пришельцы.

Фото Twitter

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