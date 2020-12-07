Отрезавшего голову французскому учителю чеченца похоронили с почестями

В Урус-Мартановском районе Чечни похоронили 18-летнего Абдулака (Абдуллаха) Анзорова, которого застрелили полицейские во Франции после того, как он обезглавил преподавателя Самюэля Пати. Похороны прошли 5 декабря в селе Шалажи, однако первые сообщения о похоронах в соцсетях появились на следующий день, сообщает Медуза.

Также отмечается, что село закрыли на карантин после того, как туда привезли тело Анзорова, поэтому туда пропускали только по прописке.

В результате в соседних селах образовались пробки из-за большого количества желающих посетить похороны.

Видео с церемонии похорон показал оппозиционный Telegram-канал 1ADAT. В кадре около 200 человек сопровождают тело Анзорова, обернутое в зеленую ткань.

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллака Анзорова юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову. pic.twitter.com/4vjFVAZNLC — baza (@bazabazon) December 6, 2020

Напомним, в родном селе террориста в его честь переименовали улицу.



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