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Отрезавшего голову французскому учителю чеченца похоронили с почестями

9:05 7 декабря 2020
Отрезавшего голову французскому учителю чеченца похоронили с почестями

В Урус-Мартановском районе Чечни похоронили 18-летнего Абдулака (Абдуллаха) Анзорова, которого застрелили полицейские во Франции после того, как он обезглавил преподавателя Самюэля Пати. Похороны прошли 5 декабря в селе Шалажи, однако первые сообщения о похоронах в соцсетях появились на следующий день, сообщает Медуза.

Также отмечается, что село закрыли на карантин после того, как туда привезли тело Анзорова, поэтому туда пропускали только по прописке.

В результате в соседних селах образовались пробки из-за большого количества желающих посетить похороны.

Видео с церемонии похорон показал оппозиционный Telegram-канал 1ADAT. В кадре около 200 человек сопровождают тело Анзорова, обернутое в зеленую ткань.

Напомним, в родном селе террориста в его честь переименовали улицу.

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