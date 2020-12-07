Расслабляться нельзя: глава ВОЗ рассказал, как не заразиться коронавирусом во время праздников

Тедрос Аданом Гебреесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, ужесточившей недавно правила ношения масок, обратился к жителям планеты с призывом готовиться к «особому» празднованию приближающихся Рождества и Нового года.

Свой призыв он разместил в аккаунте в Twitter, передает ТСН.

«Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Из-за COVID-19 праздники пройдут не так, как обычно, но это не означает, что мы не сможем их отметить», — заявил глава ВОЗ.

Гебреесус посоветовал не путешествовать на Рождество без необходимости, отметив, что в этот период немало людей остаются дома. Он призвал отмечать праздники с родными и избегать встреч с членами «многих разных домохозяйств».

«Если вы все же встретитесь с членами других домохозяйств, сделайте это на улице, если сможете, а также сохраните дистанцию и наденьте маску. Всегда придерживайтесь локальных или национальных наставлений», — сказал гендиректор ВОЗ.

We all want to be with our loved ones during the upcoming holidays, but we mustn't be complacent. #COVID19 is changing the way we celebrate, but it doesnt mean we cant celebrate. Be safe: follow local guidance, stay with your household & avoid crowds. #InThisTogether pic.twitter.com/lQtsFKmumT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 6, 2020

По его словам, стоит также избегать многолюдных шоппинг-центров и не скупаться в «пиковые часы». «Пользуйтесь шоппингом онлайн, если можете», — добавил Гебреесус.

Кроме того, глава ВОЗ напомнил о масках, социальной дистанции и дезинфекции рук во время пользования общественным транспортом. «Если вы имеете плохое самочувствие — не путешествуйте!», — подчеркнул он.

Со своей стороны Всемирная организация здравоохранения также обновила рекомендации по использованию масок во время пандемии COVID-19. Так, эксперты организации заявили, что для прекращения распространения коронавируса, около 60−70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы. Также в ВОЗ отметили, что вакцины от коронавируса позволят прийти к «новой нормальности» только в сочетании со сохранением всех действующих мер из контроля над пандемией. Еще одним способом, который рассматривают в ВОЗ, может стать рекомендация начать использовать электронные сертификаты вакцинации для путешествий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вторая волна пандемии вынуждает власти разных стран искать методы борьбы с распространением болезни. Медики убеждены в том, что единственное средство, способное переломить ситуацию, это массовая вакцинация.

Фото: ru.depositphotos.com

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