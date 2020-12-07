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Искали бомбу: в Нью-Йорке задержали самолет из Москвы

4:29 7 декабря 2020
Аэропорт имени Джона Кеннеди

В Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Джона Кеннеди была проведена эвакуация самолета, прибывшего из Москвы.

Об этом передает Fox News.

Сообщается, что на борту было 250 пассажиров.

Данный факт подтверждает ТАСС: по информации агентства, рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU102 Москва — Нью-Йорк задержали в воскресенье по прибытии в международный аэропорт имени Джона Кеннеди, всех пассажиров и их багаж досматривали с собаками.

На данный момент, спустя три часа после прибытия, пассажирам все еще не разрешено покинуть аэропорт. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила

«Час с чем-то держали только в самолете, — сказала агентству прилетевшая этим рейсом Анастасия Шевченко. — Потом выгнали на улицу. На улице разбивали людей на группы и проверяли собакой. Потом всех запихнули в шесть автобусов по 50 человек». «Автобусы выгружали в терминал по одному, поэтому пришлось еще стоять в автобусе минут сорок», — добавила Анастасия. «Сейчас всех пассажиров держат в терминале прилета», — отметила собеседник агентства, уточнив, что идет детальный досмотр багажа. По неподтвержденным данным пассажиров самолета, их досматривали из-за угрозы взрыва.

Также сообщается, что вылет обратного рейса из Нью-Йорка в Москву перенесен более, чем на 3,5 часа.

В Twitter аэропорта отмечается, что в связи с инцидентом пассажиры могут быть подвергнуты дополнительным проверкам, также в аэропорту развернуты дополнительные силы служб безопасности. «Аэропорт продолжает работу в полноценном режиме, полеты осуществляются без задержек», — говорится в заявлении руководства аэропорта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Москве женщина угрожала взорвать самолет Симферополь-Москва.

Фото: ТАСС

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