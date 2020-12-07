В Атлантике открыта первая в мире автомобильная развязка на дне океана
Пока в Украине разбираются с тем, правильно ли потрачены инвестиции, выделенные на «Большое строительство», на Фарерских островах завершилась постройка первой в мире автомобильной развязки на дне Атлантического океана.
Этот объект является частью подводного 11-километрового тоннеля, который будет открыт через несколько недель, пишет Local.fo.
Новый тоннель носит название Eysturoyartunnilin и находится на 189 метров ниже уровня моря.
Тоннель свяжет столицу Фарерских острова — город Торсхавн с двумя небольшими поселениями на острове Эстурой — Рунавиком и Стрендуром.
Благодаря этому объекту путь жителей этих деревень до столицы сократится с 55 до 17 километров. На машине этот путь можно будет преодолеть примерно за 16 минут. Как утверждает Tunnelling Journal, строительство тоннеля обошлось примерно в 162 миллиона долларов США. Проезд по объекту будет платным.
Строительство развязки было завершено в конце ноября, теперь же завершается ее художественное оформление, состоящее из скульптур и специальных светильников голубого света.
Verdens første rundkørsel i en undervandstunnel er en realitet på Færøerne. Med rundkørslen bliver der adgang til tunnellen fra både nord- og sydsiden af bugten Skálafjørður. Den færøske kunstner Tróndur Patursson har udsmykket rundkørslen. Foto: Portal #dkmedker #færøerne pic.twitter.com/3NZ1Qwx1Yy— Marita á Rógvi (@_marogvi) December 2, 2020
Это не единственный подводный тоннель на Фарерах. Первый аналогичный объект был открыт еще в 2002 году. Его протяженность составляет 4,9 километров. В 2006 на архипелаге появилась еще один тоннель (протяженность — 9,5 км), оформлением которого тоже занимался Трондур Патурссон.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом уникальном объекте: «вакуумный поезд» перевез первых пассажиров в рамках проекта Virgin Hyperloop.
Фото: bbc.com67
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