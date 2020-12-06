«От создателей Крыма»: фото с российским миротворцем в Карабахе сочли пародией

Известный журналист Олег Кашин опубликовал в Facebook фото с российским миротворцем в Нагорном Карабахе. На фото российский военный завязывает шарф местной девочке. Журналист видит в этом фото пародию на изображения «вежливых зеленых человечков», принимавших участие в оккупации Крыма.

«От создателей Крыма (вообще в виде ремейка смотрится довольно глупо)», — написал он.

Отвечая на один из комментариев к фото, Кашин назвал изображение пародией.

«В итоге выглядит как пародия», — написал журналист.

Отметим, что пользователи соцсети активно обсуждают фото.

«Скоро и для армян и азербайджанцев россияне станут оккупантами», — написал один из пользователей.

Также это фото публикуют многие СМИ, в том числе и пропагандисты Кремля.

«Фото из Нагорного Карабаха, облетевшее иностранные соцсети. Без комментариев», — написал в Instagram известный российский пропагандист Владимир Соловьев.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Нагорном Карабахе российские миротворцы были атакованы группой армянских солдат. По данным СМИ, между российскими военнослужащими и армянскими солдатами часто происходят локальные стычки. Некоторые армянские вооруженные группы отказываются покидать Карабах. Россияне принуждают их сделать это под угрозой применения оружия.

157

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter