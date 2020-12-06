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Дикое групповое избиение женщины-таксиста попало на видео

14:39 6 декабря 2020
драка

В России в Новосибирске группа подростков жестоко избила женщину-таксиста. Владелица «Хонды», подрабатывавшая частным извозом, остановилась ночью возле киоска. Как раз в тот момент в магазин пыталась попасть компания молодых хулиганов. В ответ на просьбу женщины не ломать двери ларька, юноши выбрали новую цель для атаки и толпой набросились на молодую таксистку. Видео приводит Telegram-канал НТВ.

Уличные камеры наблюдения зафиксировали, что со своей жертвой юноши обращались как с боксерской грушей. Позже врачи насчитают у пострадавшей более 20 ушибов на теле. Родственники женщины рассказали, что у избитой таксистки было порвано веко, пострадавшая не могла открыть глаза, а лицо буквально почернело от гематом.

Избив таксистку, агрессивная компания затолкала женщину в ее же машину и отправилась кататься по городу. Поездка была недолгой. Продавщица ночного ларька вызвала полицию и описала приметы автомобиля, так что найти его было не трудно. Кроме того, молодые хулиганы умудрились заехать в сугроб, откуда уже не смогли выбраться.

машина

По итогам инцидента были задержаны четверо молодых людей. Двоим из юношей по 15 лет, еще одному — 16, а самому старшему — 23 года. Никто из них ранее не привлекался к ответственности. Всем им предстоит отвечать за угон автомобиля с применением насилия.

Фото ndn.info

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драка

Дикое групповое избиение женщины-таксиста попало на видео

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