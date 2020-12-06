«Его убили»: российского режиссера нашли мертвым

В России скончался театральный режиссёр Антон Милочкин. Об этом сообщил театральный критик Павел Руднев в Facebook.

«Нежный, трогательный человек, с обостренным чувством справедливости. Не выносил всего, что вокруг происходит, скрипел зубами, выговаривался в личку. Тяжело жил, тяжело умер», — написал он.

По словам Руднева, 45-летний режиссер нуждался в работе и переживал отсутствие славы.

«У Антона категорически не складывалось с Петербургом. Он много ставил в провинции, особенный контакт вышел с Тюменью, с „Ангажементом“. Петербург не принимал. Кажется, едва ли был хоть какой-то спектакль в гостеатрах. Только частные проекты. Он переживал отсутствие славы, был неустроен, нуждался в работе, просил. Потом срывался, не мог все потянуть. Ужасно всё это», — написал критик.

Коллега погибшего Николай Коляда сообщил в Facebook, что Милочкина убили.

«Погиб режиссер Антон Милочкин. Его убили. Несколько лет назад Антон привозил свой спектакль по пьесе Костенко к нам на фестиваль», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Москве нашли убитой артистку Нину Акимову. Следствие предполагает, что перед смертью 75-летнюю актрису сильно избили — у нее обнаружили травмы головы.

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