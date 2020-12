Дуров раскритиковал Google из-за своих миллионов долларов: что не понравилось создателю Telegram

Предприниматель, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров возмущается, что его фразу о счастье и миллионах долларов перевели c английского неправильно, а все из-за алгоритмов автоматического переводчика Google Translate.

Изначально Дуров подразумевал, что не богатство делает его счастливым («However, this has never been what made me happy»), но машинный перевод исказил цитату. У читателей русского текста могло создаться впечатление, что все заработанные миллионы не принесли бизнесмену счастья.

«Изначальный смысл, который заключался в том, что я был (и остаюсь) счастливым, но вовсе не по причине наличия средств на банковском счету, стал почти противоположным — согласно этим изданиям, я был несчастным, и даже миллионы не спасали», — объяснил Дуров и призвал читать свои тексты в первоисточнике.

Фото Pavel Durov/Facebook





