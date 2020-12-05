Суд в Чехии отменил условный срок боевику "ДНР" и отправил его в тюрьму

В Чехии ужесточили приговор Павлу Кафке, бывшему наемнику «ДНР». Летом текущего года наемника осудили, но ограничились условным сроком. Теперь 27-летний Кафка приговорен к трем годам реального, а не условного заключения. Как сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос, приговор Верховного суда в Праге окончательный, три года Кафка проведет за решеткой.

Подсудимый пытался оспорить приговор, утверждая, что приехал на Донбасс через Россию, чтобы «помогать гражданским, бездомным и работать в больнице». Обвинение доказало, что в 2015—2016 годах Кафка работал не в больнице, а примкнул к боевикам «ДНР» и участвовал в реальных боевых действиях против ВС Украины.

«Реальный срок заключения против чешского гражданина, воевавшего на Донбассе — важный прецедент», — объясняет дипломат. До сих пор выносились либо условные приговоры, либо наемников судили заочно. В Чехии насчитывается несколько десятков бывших наемников боевиков «ДНР».

Павел Кафка в Чехии получил специальность программиста. Когда в 2015 году он приехал на Донбасс, то устроился в танковое подразделение. В 2016 году Кафка был наводчиком.

В Чехии наемнику грозило от 12 до 20 лет заключения, но в итоге суд в городе Ческе-Будеевице приговорил бывшего боевика к трем годам лишения свободы условно.

Фото myrotvorets. center, yevhen. perebyinis/Facebook

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