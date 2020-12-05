Рассказывающего о болезни Путина профессора задержали

В Санкт-Петербурге был задержан известный российский историк и политолог, профессор Валерий Соловей. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале. Соловей известен своей острой политической аналитикой. В недавнем интервью он рассказал об ухудшении здоровья российского президента Путина и о провальных попытках разработать «зелье вечной молодости» для хозяина Кремля.

Политолог был задержан в центре Санкт-Петербурга, где встречался с участниками движения «Перемен». Некие провокаторы бросили в толпу дымовую шашку, и оперативно прибывшая полиция задержала собравшихся. Очевидцы говорят, что профессора задержали за нарушение масочного режима, а по прибытии в отделение полиции к обвинениям может добавиться статья о незаконных массовых собраниях.



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