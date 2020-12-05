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Мир

Заразилась ковидом? Предполагаемая дочь Путина прервала молчание

16:17 5 декабря 2020
Луиза Розова

Предполагаемая дочь президента России Луиза Розова, которую от Владимира Путина могла родить Светлана Кривоногих, на своей странице в Instagram намекнула на то, что находится на самоизоляции.

«Плевок в вечность или десятый день оккупации», — написала она.

В комментариях предполагают, что Луиза Розова под десятым днем оккупации имеет в виду карантин (самоизоляцию).

Как писали «ФАКТЫ», ранее Розова опубликовала в Instagram фото в прозрачной майке. Сосок на фото прикрыт сердечком. В комментарии к фотографии девушка писала о «сонных глазках» и «напряженно работающем уме».

Напомним, ранее журналисты-расследыватели обнаружили у Владимира Путина «неучтенную» дочь — ее матерью якобы является 45-летняя подруга хозяина Кремля со времен его жизни в Санкт-Петербурге Светлана Кривоногих.

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