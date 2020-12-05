Палата представителей в США проголосовала за легализацию каннабиса

Пока украинские парламентарии ожесточенно спорят о возможности легализации марихуаны, Палата представителей США сделала важный шаг к признанию законности каннабиса на федеральном уровне.

За принятие такого законопроекта проголосовали 228 членов Палаты представителей, передает CNN.

Законопроект подразумевает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ и возможность отменить ранее вынесенные приговоры за ее употребление или хранение, если обвинение не связано с насилием, уточняет телеканал NBC.

Далее документ должны утвердить Сенат и президент. В сообщении отмечается, что Сенат США, где большинство принадлежит республиканцам, этот законопроект не поддержит.

Телеканал напоминает, что дискуссия относительно этого законопроекта длится уже несколько лет. Если законопроект примут, то марихуану в США исключат из списка опасных наркотиков, таких как героин и кокаин; пока что их употребление и распространение карается в США уголовным законом.

В то же время в марте магазины в США, легально торгующие марихуаной, зафиксировали рекордные продажи на фоне распространения эпидемии коронавируса. Онлайн-заказы марихуаны выросли на 230%. По прогнозам, к 2025 году продажи марихуаны для рекреационных целей вырастут на 367%.

Также СМИ напоминают, что незадолго до президентских выборов в США кандидат от демократов Джо Байден не исключил повсеместную легализацию марихуаны в стране в случае его избрания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) по наркотическим средствам исключила марихуану из перечня опасных наркотиков. Данное решение может привести к более интенсивным исследованиям пользы медицинского каннабиса.

Фото: iz.ru

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