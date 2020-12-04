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Мир

В ООН заявили о катастрофе, которая ждет человечество в 2021 году

22:46 4 декабря 2020
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В 2021 году человечество, кроме пандемии коронавируса, может столкнуться еще с одной проблемой — ростом количества людей, которые находятся на грани голодной смерти.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, выступая на сессии Генассамблеи ООН, посвященной борьбе с коронавирусом

Бизли отметил, что это будет самый серьезный гуманитарный кризис за последние 75 лет.

По его словам, из-за пандемии количество людей, которые могут умереть от голода, выросло со 135 до 270 миллионов человек.

«Судя по ситуации на этот момент, 2021 год может стать катастрофическим. 2021 год грозит стать годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания ООН», — заявил Бизли.

Он призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом.

Напомним, по данным ООН, в мире постоянно недоедает почти 1 млрд человек. Это каждый восьмой житель планеты. В организации называют цифру 265 миллионов человек, которые будут постоянно недоедать.

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