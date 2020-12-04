Королева Елизавета впервые приняла иностранных послов по видеосвязи

Королева Великобритании Елизавета II впервые в истории приняла иностранных послов по видеосвязи. Как сообщает Daily Mail, Ее Величества находилась в Виндзорском замке, где она сейчас находится на самоизоляции вместе со своим мужем принцем Филиппом, и где они будут встречать Рождество. А послы Грузии, Венгрии и Восточного Тимора прибыли в Букингемский дворец. Свои верительные грамоты они, поклонившись королеве, клали на столик перед монитором.

Представитель дворца отметил, что «дипломатические аудиенции — давняя и традиционная обязанность монарха», и постоянно была надежда возобновить их как можно скорее. Пока что, в соответствии с рекомендациями врачей, Ее Величество будет проводить аудиенции виртуально из Виндзорского замка. При этом будут сохранены необходимые церемониальные элементы — в том числе посещение дипломатами Букингемского дворца.

Посол Грузии Софио Кацарава

Посол Венгрии Ференц Кумин с супругой Викторией

Ранее «ФАКТЫ» писали, что умерла любимая собака королевы Елизаветы — от ее стаи у нее остался только один пес.



Фото PA/Twitter The Royal Family

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