Павел Дуров признался, что заработанные сотни миллионов долларов не сделали его счастливым

Известный предприниматель и программист Павел Дуров заявил, что богатство его никогда не радовало, а настоящее счастье — создавать вещи. Об этом он написал на telegra.ph.

«Крупные корпорации используют маркетинг, чтобы заставить нас думать, что решение всех наших проблем заключается в том, чтобы покупать больше их товаров. Реальное решение часто прямо противоположное: оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше. В большинстве случаев наши проблемы вызваны в первую очередь чрезмерным потреблением», — написал Павел Дуров.

Он считает это ловушкой, созданной, чтобы делать корпорации счастливыми, а потребителей — несчастными.

«Мне посчастливилось рано стать богатым. К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 25 — десятки миллионов, в 28 — сотни миллионов. Однако меня это никогда не радовало. Моя настоящая удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самое полезное занятие — создавать вещи, а не потреблять их», — утверждает Дуров.

Он заявил, что деньги никогда не были для него важной целью, поэтому ему удалось разбогатеть, занимаясь любимым делом.

Ранее Дуров резко раскритиковал новинку компании Apple.

Фото: Instagram Павла Дурова

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