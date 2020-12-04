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В Египте акула атаковала туристку из Германии: нападение сняли на видео

16:19 4 декабря 2020
В Египте акула атаковала туристку из Германии: нападение сняли на видео

На египетском курорте Марса-эль-Алам зафиксировано нападение длиннокрылой акулы на 42-летнюю туристку из Германии. Видео инцидента опубликовано на сайте Daily Mail.

Известно, что нападение произошло в среду, 2 декабря. Жертва хищницы занималась дайвингом.

Инструктор и другие дайверы вытащили пострадавшую на сушу и доставили в ближайшую больницу, где у нее диагностировали рваную рану левого плеча.

Состояние пациентки оценивается как стабильное.

Тем временем власти временно запретили заниматься дайвингом в прибрежных водах города Марса-эль-Алам.

Напомним, ранее акула напала на туристов из Украины в Шарм-эль-Шейхе — те погружались под воду на территории заповедника «Рас Мохаммед». Подросток лишился руки, а мать получила глубокие раны от укусов.

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