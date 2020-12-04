Фельштинский рассказал, как Трамп продолжает изумлять США

Трамп продолжает удивлять американцев своим упорным отрицанием результатов президентских выборов и поствыборными поступками. Так, 2 декабря президент США выпустил 46-минутное видео, в котором назвал выборы «большим мошенничеством» и «полной катастрофой».

«Я не буду возражать, если проиграю выборы. Но я хочу проиграть выборы честно. Я не хочу, чтобы эта победа была украдена у американцев», — сказал политик.

Российско-американский историк Юрий Фельштинский считает, что эта речь свидетельствует — он и его команда вернулись к идее биться в судах за отмену выборов, причем речь идет уже об отмене результатов выборов на всей территории страны.

«В обычной ситуации такое можно было бы считать полным бредом. Но при Трампе любой бред может оказаться реальностью. В связи с этим любопытна платная статья, опубликованная Майклом Флинном (бывшим советником Трампа по национальной безопасности, только что амнистированным американским президентом. — Авт.), призывающая отменить результаты выборов, приостановить действие Конституции, ввести военное положение и, используя армию, оставить Трампа у власти. Все это является частью программы Трампа: до последней минуты мутить воду в надежде на какое-то „чудо“ типа решения Верховного суда США аннулировать результаты выборов и оставить Трампа в Белом доме», — констатировал Фельштинский в комментарии ГОРДОН.

При этом он подчеркнул, что в планы Трампа входит оставаться президентом даже не на следующие четыре года, а пожизненно.

Историк считает, что даже Трамп проиграет «последний суд», и его каденция закончится, он будет участвовать в политической жизни Америки.

«Проблема в том, что Трамп остается президентом до 12 часов дня 21 января 2021 года. И весь этот период он будет совершать непредсказуемые шаги. Трамп никогда не признает, что проиграл выборы. Ему это не нужно. Он продемонстрирует каждым своим шагом, что за ним стоит серьезная поддержка. Хоть он и проиграл выборы, он собрал больше голосов, чем любой другой республиканский президент за всю историю Америки», — объяснил Фельштинский.

Таким образом, единственное, что может переломить ситуацию, — это уголовные дела, которые, ждут членов президентской команды, когда Трамп перестанет быть недосягаемым для суда президентом. Прежде всего это будут финансовые и налоговые дела в штате Нью-Йорк.

Напомним, 2 декабря Дональд Трамп устроил в Белом доме раннюю рождественскую вечеринку, где пообещал снова баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Фото CNN

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