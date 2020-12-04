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Покойника не пустили на собственные похороны, поскольку он прибыл не в гробу, а на стуле

12:45 4 декабря 2020
Покойник на стуле

В столице Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейн покойника не пустили на его собственные похороны.

Как сообщает издание Daily Star, 29-летнего Че Льюиса застрелили вместе с его 54-летним отцом Адлаем Аьюисом 25 ноября. Служащие церкви, куда его привезли отпевать, были шокированы, когда Че привезли в открытом катафалке не в гробу, а сидящим на стуле. Забальзамированный мертвец был наряжен в розовый блейзер, галстук и белые брюки.

Пока велись споры с родственниками, Че сидел возле дверей церкви, на кладбище возле которой должно было состояться погребение. И проходившие мимо него люди не отдавали себе отчет в том, что он неживой. Некоторые даже возмущались, что он без защитной маски.

В конце концов родные Че согласились положить его в гроб и похороны состоялись.


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