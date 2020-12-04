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Собака пела и аккомпанировала себе на фортепиано – хозяйка случайно застала пса за музицированием

11:45 4 декабря 2020
Собака играет на пианино

Жительница острова Джерси Эстер Мейсон случайно обнаружила, что у одной из ее собак имеется необычное хобби. Оказывается, двухлетний далматинец по кличке Декстер прокрадывается к фортепиано, которое стоит в гостиной, и страстно предается музицированию в отсутствие хозяев. Об этом сообщает издание Metro.

43-летняя Эстер, которая была на втором этаже, как-то услышала странные звуки и, вооружившись камерой, спустилась вниз. Там она увидела стоявшего на задних лапах Декстера, который вдохновенно «пел» под собственный аккомпанемент, нажимая лапами на клавиши.

Женщина рассказала, что Декстер занимается этим регулярно — но только, когда думает, что его никто не видит. В том числе играет и по ночам.

По словам хозяйки, в настоящее время их пес — лучший пианист в доме. Соседи, которые слышали «задушевные» мелодии Декстера, решили, что это маленькая дочь Мейсонов учится игре на фортепиано. А сами родители, пока не выявили таланты собаки, поначалу не могли понять, почему им задают вопросы об успехах девочки в музыке.

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Собака играет на пианино

Собака пела и аккомпанировала себе на фортепиано – хозяйка случайно застала пса за музицированием

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