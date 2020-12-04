Двухлетние близнецы утонули в бассейне – один упал, другой пытался спасти брата

В городе Дурбан в ЮАР произошла трагедия. В бассейне возле своего дома утонули двухлетние близнецы Себастьян и Итон. Издание The Sun сообщает, что дети были оставлены под присмотром няни, которая не уследила за ними. Себастьян и Итан сумели выбраться из дома на улицу и как-то отпереть ограду, которая окружала бассейн.

Как показали записи камер видеонаблюдения, один из мальчиков упал в воду. Второй сам прыгнул в бассейн, пытаясь спасти брата. Одно время им удавалось держаться на поверхности, уцепившись за аппарат для чистки бассейна, но затем оба мальчика, выбившись из сил, пошли ко дну.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти малышей. И лишь констатировали их смерть.

Дело расследует полиция.

Дедушка близнецов Айвен Айкс говорит, что, если бы не камеры наблюдения, семья никогда не узнала бы, как братья попали в бассейн

«Люди, если у вас дома есть маленькие дети, забудьте о сумасшедших рождественских тратах и инвестируйте деньги в камеры. Они не лгут», — сказал он.



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