«Кольку вооружил, *****»: в сеть слили видео силовиков, снявших Лукашенко с сыном

В сеть слили видео, снятое белорусскими силовиками, на котором фигурирует Александр Лукашенко с автоматом (видео было снято в августе 2020 года), а также его «вооруженный до зубов» сын — 15-летний Николай.

Видео выложили на страничке инициативы BYPOL, которая объединила уволившихся белорусских силовиков. «На видео запечатлены события легендарного «Марша Новой Беларуси», который состоялся 23 августа и вынудил узурпатора в целях безопасности подняться в небо. Возвратившись на землю, Лукашенко лично под присмотром ОМОН, при поддержке сына Коли и личного врача принял участие в разгоне задержавшихся у дворца отдельных участников уже закончившегося к тому времени Марша. После зачистки территории «президент» щедро рассыпался в словах благодарности «хероям», пообещав не остаться в долгу за свершенный ими «подвиг"(для сюжета на БТ эти фразы, кстати, вырезали). Инициатива By_Pol является объединением сотрудников всех силовых ведомств Беларуси», — говорится в комментарии к видео.

Из видео (осторожно, присутствует ненормативная лексика) становится понятно, что кадры сняты одним из силовиков. После того, как стоящие в оцеплении получают информацию, что «первый» на подходе, происходит такие диалоги:

— С автоматом, бл…

— Да ну!

— Снимать это?

— А где он идет?

— С автоматом!

— Серьезно?

После этого командиры бросают силовиков на зачистку улицы, где еще находились участники марша.

Слышно, как Лукашенко благодарит силовиков и обещает «не остаться в долгу».

Потом на видео слышен комментарий по поводу юного Коли Лукашенко с оружием: «Вооружил, на х**, сына, бл**, до зубов. Пистолет, автомат, короче…».

Ранее в сеть выкладывали видео из вертолета, в котором летел Лукашенко с младшим сыном. Юноша был облачен в бронежилет и вооружен пистолетом.

Фото — скриншот видео «Беларус 1».

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