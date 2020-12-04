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Умерла любимая собака королевы Елизаветы – от ее стаи у нее остался только один пес

8:52 4 декабря 2020
Королева с собакой

Британская королева Елизавета II безутешна. Подготовку к Рождеству омрачила смерть ее любимой собаки Вулкана. Как пишет издание Daily Mail, 13-летний пес породы дорги (помесь корги и таксы) скончался в Виндзорском замке, где сейчас проживают на самоизоляции Елизавета и ее муж принц Филипп.

Вулкан на заднем плане

Вулкан был постоянным компаньоном Ее Величества с 2007 года. Теперь от стаи собак, которые проживали у Елизаветы, остался только один пес — дорги по кличке Кэнди («Конфета»).

Королева Британии всегда была известна своей любовью к собакам, предпочитая корги и дорги.

Смерть питомца стала ударом для Елизаветы. Теперь ее Рождество будет еще более одиноким. Из-за пандемии коронавируса королева и ее супруг встретят его без своих детей и внуков.

Как писали «ФАКТЫ» ранее, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон сообщили о смерти своей собаки Лупо — английского кокер-спаниеля.

Фото PA/Daily Mail

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